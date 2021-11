Continua il presidio dei no green pass alla Pirelli di Settimo Torinese. Venerdì scorso (18 novembre) circa cinquanta dipendenti hanno manifestato davanti ai cancelli dell’azienda di via Brescia ribadendo “di attivarsi affinchè i tamponi gratuiti siano effettuati in un’area esterna e durante l’orario di lavoro”. Il presidio per tutto il tempo è stato controllato dai carabinieri.

