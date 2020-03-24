CONSEGNE A DOMICILIO IN ALTO CANAVESE

Consegne della spesa a domicilio nei Comuni dell’Alto Canavese.
AGLIE’
FRUTTA E VERDURA LEONETTI 392.6022141
PANETTERIA RICCHI SAPORI 349.3056849
PANETTERIA BASSINO 0124.330292
MACELLERIA PAOLO 0124.370629
AGRIGELATERIA LA FAVORITA 391.7046057
RISTORANTE CANNON D’ORO 348.4373232
FARMACIA DUCALE 0124.330109
EDICOLA TABACCHI TURINELLI 0124.330472
ALIMENTARI GIANNONE 347.3794905
PANETTERIA ALFONSI 0124.374496
PICCOLO FORNO 328.2396363
CRAI 0124.33535
GASTRONOMIA COQUUS 340.3314439
SOLOPIZZA 349.8937277
EDICOLA TABACCHI RIVOMBROSA 328.0997014
CARTOLERIA TARELLA 0124.330137
SAN GIUSTO
SUPERMERCATO SIMPATIA 0124441097
MINIMARKET COSCONEL 3201878247
PANETTERIA MALU’ 3938118800
PASTICCERIA DOLCE LUNA 3498843943
AZIENDA AGRICOLA FOGLIA 3337033801
RISTORANTE LA PIAZZA 0124493611
RISTORANTE EL POSADERO 012435162
SAN GIORGIO
IL GIORNALE DA RA’ 3457000317
FARMACIA GENOVESE 01244325388
CARETTO GENINATTI 012432222
FRUTTA E VERDURA GALETTO 0124325482
GASTRONOMIA COSTA 3403912712
MACELLERIA LEGE 3804955588
PANETTERIA ATZENI 012432246
ALIMENTARI TUBIA 3398764476
LA MANDRAGOLA 0124450806
LITTLE KING 0124577795
GRENI FOOD 3389500495
FERRAMENTA SAN GIORGIO 0124325100
FOTO SACCONIER 3384138901
EDICOLA CUFFIA 0124325550
FARMACIA JAVELLI 012432103
TABACCHERIA FAVRE 0124325580
TABACCHERIA TRUFFO 0124450710
CRAI 0124450710
NUOVA AGRARIA 0124450500
MACELLERIA MUSSO 012432200
PANETTERIA SMERALDO 0124641589
FERRAMENTA GILLIO 0124325419
CICONIO
ORTO BUN 3396404395
CORIO
ALIMENTARI ALICE 011 9282560
ALIMENTARI BAIMA BESQUET 3494134086
ALIMENTARI RATATOUILLE 3494134086
MACELLERIA ONEGLIO 0119282161
MASSA MICON 011 9282121
MOLINAR SIMONA 011 9282801
SA.MA. SNC 3496495900
SALUMERIA MOLINAR 011 9282176
VIGNOLA GIULIANA 011 9282160
MERCERIAFARE E DISFARE 3406892136
FIORI IL PETALO 3349244601
ERBORISTERIA ALCHEMILLA 3397444300
PIZZERIA BERTINO 3662904092
PIZZERIA DAL BRASCIN 011928844
BAIRO
ALIMENTARI ZUBANI 340/2991106
ALIMENTARI AUDA 3477302270
OZEGNA
QUI C’E’ 0124428655
PASTICCERIA GIANNI 0124424380
FARMACIA 0124428589
PANETTERIA CESTO DEL GRANO 012425115
CASTELLAMONTE
FARMACIA MAZZINI 0124513472
PIZZERIA JOLLY 0124582037
1388 RISTOGRILL 3472771865
FAST LUNCH pizzeria 0124582346
PIZZA GAIA 3397103827
PIZZERIA EGITTO 3421739820
CA DEL GHE’ ristorante 3496277255
MISTER ICE gelateria 3453691611
L’ANGOLO DEI SAPORI alimentari 3312339185
ROBY FRUTTA alimentari 0124443535
SUPERMERCATO CRAI 0124373983
PASTICCERIA AVENATTI 3913978424
MACELLERIA ROSSEBASTIANO 0124515377
GASTRONOMIA MILLE SAPORI 0124515422
BAR CABOSSE 3471263553
BAR LIBERTY 3486263453
PASTICCERIA PAN BELMONTE 0124582751
FALETTO CHIARA bombole e gas 3470900128
CUORGNE’
ALIMENTARI NADIA 3403874228
ALIMENTARI VONA ELISABETTA 0124629165
ALMA SNC ALIMENTARI 3356047590
ARCEFOR ALIMENTARI 0124629818
BIOCELIA ALIMENTI 3288534833
FAMILY MARKET 3475366243
GREEN LAND ALIMENTARI 3204816278
NUOVA AGRARIA ALIMENTARI 0124666608
PEZZETTI BRUNA ALIMENTARI 3334132173
CARREFOUR 0124657288
CRAI 0124657057
ANTICA PASTICCERIA PAN 0124651976
DA VITTORIA ALIMENTARI 0124370494
GUSTOSANDO 0124576583
CAMPAGNA AMICA MERCATO 3483725487
ALVEARE 3209486115
IL MIO ORTO BIO 3465780528
MACELLERIA BASOLO PAOLO 012468349
MACELLERIA GIANNI 0124666556
RISTORANTE DA MAURO 0124666001
RISTORANTE LE TORRI 3382674910
VINERIA BARBOT 3403796542
RAIMONDA SNC bombole gas 0124629693
TRUCCANO sas bombole gas 0124666471
DAL CESTO DEL GRANO panetteria 3392863777
DOLCE E SALATO panetteria 3484217666
IL FORNAIO DEL RE panetteria 0124243846
PANIFICIO LA TORRE 0124657280
PANIFICIO ROLLE 0124666074
CANEGATTO 0124651844
PET’S PLANET ITALIA 3382113117
WASH DOG 3385002909
FARMACIA ANTICA VASARIO 0124657028
FARMACIA BERTOTTI 0124657013
FARMACIA ROSBOCH 0124 666755
PONT C.SE
SUPERMERCATO CRAI 0124440529
DA VINCENZO E LUCIA PIZZERIA 3472580407
RISTORANTE AL BRUNET 0124373394
IL RITROVO WINE BAR 3452958415
GASTRONOMIA AIMONE 012485125
CROSASSO PANETTERIA 3472194944
BRUZZESE PANETTERIA 012484170
QUERIO EMANUELA ALIMENTARI 3404169416
BRANETTI FARMACIA 012485127
CORBILETTO FARMACIA 012485224
ALIMENTARI DA PAOLA 3497419010
GHIGLIERI PANETTERIA 012485204
SIMONETTI ALIMENTARI 3337785126
LA PONT CARNI 012485270
PASTICCERIA ROBERTO 3494263660
SPARONE
ALIMENTARI AIMONETTO 3477298490
FOGLIETTA ANITA 3407624556
FARMACIA PEILA 0124808748
RIVAROLO CANAVESE
ALIMENTARI
AZIENDA AGRICOLA MERLO S.S.A. 0124308122
BARBERA LUCIANA 3391450655
BERTINETTO IVO MACELLERIA,
SALUMERIA, POLLERIA e GASTRONOMIA 0124/29074
CAFFÈ DELLA POSTA 3388648199
ETHEN FRUTTA SNC 328 946 1534
GELATERIA CARAPINA 3331527683
I DOLCI DI ELISA 3463094421
IL MELOGRANO BOTTEGA E BISTRO 012429062
LA CANTINA DELLO ZIO TOM 3338028369
LANCIUE’ 3338755623
MERCATO CAMPAGNA AMICA 3483725487
NON SOLO PANE 0124424603
PANETTERIA “DAL CESTO DEL GRANO” 012429564
PANETTERIA PICCAT 012429168
PANETTERIA SALVALAGGIO 0124428115
PANIFICIO PICCAT 012429595
PASTICCERIA LA BAITA 0124424345
TUTTOCAPSULE RIVAROLO 0124371953
RISTORAZIONE
3K SRL 3356199965
KOMBU SUSHI 012425999
PIADELIZIA PIADINERIA 3427631337
PIZZERIA HAPPY DAYS 0124 26376
RISTORANTE AL BISTROT 0124424796
TRATTORIA MEZZA LUNA 3491284397
WEST END RESTAURANT 3662066401
FARMACIE
SERVIZIO CONSEGNA CROCE ROSSA 346.0160794
PRASCORSANO
ANTICHE RICETTE MARA 3488863822
ALIMENTARI DA SABRINA 3479397269
SEMPLICI BONTA’ 3401494915
ALIMENTARI BUFFO SILVIO 3478436021
FARMACIA 3486295293
PRATIGLIONE
ALIMENTARI 3479657441
FARMACIA 3481527519
SAN COLOMBANO BELMONTE
IL NEGOZIETTO ALIMENTARI 3205551454
EVELINA E SALVATORE frutta e verdura 3426244218
OGLIANICO
MARKET IVANA E ORNELLA 0124360806
EDICOLA LUISELLA 0124348940
SALASSA-SAN PONSO
CRAI 012436121
LA TORRE PANETTERIA 3394890077
MACELLERIA MERLIN 012436113
PANETTERIA DEMARTINI 01247565
TRUCANO bombole e alimenti per animali 3203479400
FARMACIA AMATO 012436281
RIVARA
CRAI 012431502
PANIFICIO MILANO 012431256
VALPERGA
CARREFOUR 0124659542
PANETTERIA CRESTO 0124617127
LATTERIA BEROLA 3472502155
ALIMENTARI ENRIETTO 3491134333
FAVRIA
ETHEN FRUTTA 3277165406
LATTERIA DA RENZA 3474220762
CARTOLERIA VALLOSIO 3470029914
AZ. AGRICOLA SAN GIOVANNI 3385210071
LAVASECCO FULVIA 3474435929
BIONATURALMENTE 3337451859
CRAI 0124470074
CONAD 3483950749
GASTRONOMIA I BERNARDON 3401824900
PANIFICIO BACOLLA 3483950749
PIZZERIA L’ISOLA 3311524798
BUSANO
ORTOFRUTTA MOLLO 3470390367
PANETTERIA VASSALLO 012448008
LA BOTTEGUCCIA 3397987501
LE PIZZE 3388492464
FELETTO
CRAI 0124422742
FARMACIA ANTONINI 0124490758
FRONT
PANETTERIA BORELLO 011.9251583
PANE E DOLCI 366.4576126
NON SOLO VERDURA 3458776941
FARMACIA DEL CASTELLO 0119251532
BARBANIA
MACELLERIA BOLLONE 340.5765408
LE DELIZIE DEL BORGO 331.7080887
‘D GIOR DL’ALEA 393.3977810
ALIMENTARI TARAMINO DOMENICO 011.9243636
AGRIPANETTERIA L’INGLEISA 346.0505731
FARMACIA
FORNO CANAVESE
SUPERMERCATO CRAI 0124 7272
ORTOLANDIA 346 099 1007
PANE-ALIMENTARI “LA MAGNOLIA” 0124 709721
PANETTERIA BASSO GRAZIELLA 0124 709040
FARMACIA SANTA MARIA 0124 7183
VAUDA CANAVESE
ALIMENTARI “CARLA MASSA” 0119243809
ALIMENTARI “IL CUORE DI PALAZZO GROSSO” 3478015427 Al TIRABUSUN (pane e biscotti) 011 924 3100
THAI POINT (generi alimentari 342.7330754