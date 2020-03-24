Home / Dai Comuni / CONSEGNE A DOMICILIO IN ALTO CANAVESE
consegna domicilio
consegna domicilio

CONSEGNE A DOMICILIO IN ALTO CANAVESE

Redazione 19 ore fa Dai Comuni, Edizione Ivrea, Ultima ora Commenta la notizia 180 Visite

Consegne della spesa a domicilio nei Comuni dell’Alto Canavese.

AGLIE’

FRUTTA E VERDURA LEONETTI 392.6022141

PANETTERIA RICCHI SAPORI 349.3056849

PANETTERIA BASSINO 0124.330292

MACELLERIA PAOLO 0124.370629

AGRIGELATERIA LA FAVORITA 391.7046057

RISTORANTE CANNON D’ORO 348.4373232

FARMACIA DUCALE 0124.330109

EDICOLA TABACCHI TURINELLI 0124.330472

ALIMENTARI GIANNONE 347.3794905

PANETTERIA ALFONSI  0124.374496

PICCOLO FORNO 328.2396363

CRAI 0124.33535

GASTRONOMIA COQUUS 340.3314439

SOLOPIZZA 349.8937277

EDICOLA TABACCHI RIVOMBROSA 328.0997014

CARTOLERIA TARELLA 0124.330137

 

SAN GIUSTO

SUPERMERCATO SIMPATIA 0124441097

MINIMARKET COSCONEL 3201878247

PANETTERIA MALU’ 3938118800

PASTICCERIA DOLCE LUNA 3498843943

AZIENDA AGRICOLA FOGLIA 3337033801

RISTORANTE LA PIAZZA 0124493611

RISTORANTE EL POSADERO 012435162

 

SAN GIORGIO

IL GIORNALE DA RA’ 3457000317

FARMACIA GENOVESE 01244325388

CARETTO GENINATTI 012432222

FRUTTA E VERDURA GALETTO 0124325482

GASTRONOMIA COSTA 3403912712

MACELLERIA LEGE 3804955588

PANETTERIA ATZENI 012432246

ALIMENTARI TUBIA 3398764476

LA MANDRAGOLA 0124450806

LITTLE KING 0124577795

GRENI FOOD 3389500495

FERRAMENTA SAN GIORGIO 0124325100

FOTO SACCONIER 3384138901

EDICOLA CUFFIA 0124325550

FARMACIA JAVELLI 012432103

TABACCHERIA FAVRE 0124325580

TABACCHERIA TRUFFO 0124450710

CRAI 0124450710

NUOVA AGRARIA 0124450500

MACELLERIA MUSSO 012432200

PANETTERIA SMERALDO 0124641589

FERRAMENTA GILLIO 0124325419

 

CICONIO

ORTO BUN 3396404395

 

CORIO

ALIMENTARI ALICE 011 9282560

ALIMENTARI  BAIMA BESQUET 3494134086

ALIMENTARI RATATOUILLE 3494134086

MACELLERIA ONEGLIO 0119282161

MASSA MICON  011 9282121

MOLINAR SIMONA 011 9282801

SA.MA. SNC 3496495900

SALUMERIA MOLINAR 011 9282176

VIGNOLA GIULIANA 011 9282160

MERCERIAFARE E DISFARE 3406892136

FIORI IL PETALO 3349244601

ERBORISTERIA ALCHEMILLA 3397444300

PIZZERIA BERTINO 3662904092

PIZZERIA DAL BRASCIN 011928844

 

BAIRO

ALIMENTARI ZUBANI 340/2991106

ALIMENTARI AUDA 3477302270

 

OZEGNA

QUI C’E’ 0124428655

PASTICCERIA GIANNI 0124424380

FARMACIA 0124428589

PANETTERIA CESTO DEL GRANO 012425115

 

CASTELLAMONTE

FARMACIA MAZZINI 0124513472

PIZZERIA JOLLY 0124582037

1388 RISTOGRILL 3472771865

FAST LUNCH pizzeria 0124582346

PIZZA GAIA 3397103827

PIZZERIA EGITTO 3421739820

CA DEL GHE’ ristorante 3496277255

MISTER ICE gelateria 3453691611

L’ANGOLO DEI SAPORI alimentari 3312339185

ROBY FRUTTA alimentari 0124443535

SUPERMERCATO CRAI 0124373983

PASTICCERIA AVENATTI 3913978424

MACELLERIA ROSSEBASTIANO 0124515377

GASTRONOMIA MILLE SAPORI 0124515422

BAR CABOSSE 3471263553

BAR LIBERTY 3486263453

PASTICCERIA PAN BELMONTE 0124582751

FALETTO CHIARA bombole e gas 3470900128

 

CUORGNE’

ALIMENTARI NADIA 3403874228

ALIMENTARI VONA ELISABETTA 0124629165

ALMA SNC ALIMENTARI 3356047590

ARCEFOR ALIMENTARI 0124629818

BIOCELIA ALIMENTI 3288534833

FAMILY MARKET 3475366243

GREEN LAND ALIMENTARI 3204816278

NUOVA AGRARIA ALIMENTARI 0124666608

PEZZETTI BRUNA ALIMENTARI 3334132173

CARREFOUR 0124657288

CRAI 0124657057

ANTICA PASTICCERIA PAN 0124651976

DA VITTORIA ALIMENTARI 0124370494

GUSTOSANDO 0124576583

CAMPAGNA AMICA MERCATO 3483725487

ALVEARE 3209486115

IL MIO ORTO BIO 3465780528

MACELLERIA BASOLO PAOLO 012468349

MACELLERIA GIANNI 0124666556

RISTORANTE DA MAURO 0124666001

RISTORANTE LE TORRI 3382674910

VINERIA BARBOT 3403796542

RAIMONDA SNC bombole gas 0124629693

TRUCCANO sas bombole gas 0124666471

DAL CESTO DEL GRANO panetteria 3392863777

DOLCE E SALATO panetteria 3484217666

IL FORNAIO DEL RE panetteria 0124243846

PANIFICIO LA TORRE 0124657280

PANIFICIO ROLLE 0124666074

CANEGATTO 0124651844

PET’S PLANET ITALIA 3382113117

WASH DOG 3385002909

FARMACIA ANTICA VASARIO 0124657028

FARMACIA BERTOTTI 0124657013

FARMACIA ROSBOCH 0124 666755

 

PONT C.SE

SUPERMERCATO CRAI 0124440529

DA VINCENZO E LUCIA PIZZERIA 3472580407

RISTORANTE AL BRUNET 0124373394

IL RITROVO WINE BAR 3452958415

GASTRONOMIA AIMONE 012485125

CROSASSO PANETTERIA 3472194944

BRUZZESE  PANETTERIA 012484170

QUERIO EMANUELA ALIMENTARI 3404169416

BRANETTI  FARMACIA 012485127

CORBILETTO FARMACIA 012485224

ALIMENTARI DA PAOLA 3497419010

GHIGLIERI PANETTERIA 012485204

SIMONETTI ALIMENTARI 3337785126

LA PONT CARNI 012485270

PASTICCERIA ROBERTO 3494263660

 

SPARONE

ALIMENTARI AIMONETTO 3477298490

FOGLIETTA ANITA 3407624556

FARMACIA PEILA 0124808748    

 

RIVAROLO CANAVESE

ALIMENTARI

AZIENDA AGRICOLA MERLO S.S.A. 0124308122

BARBERA LUCIANA 3391450655

BERTINETTO IVO MACELLERIA,

SALUMERIA, POLLERIA e GASTRONOMIA 0124/29074

CAFFÈ DELLA POSTA 3388648199

ETHEN FRUTTA SNC 328 946 1534

GELATERIA CARAPINA 3331527683

I DOLCI DI ELISA 3463094421

IL MELOGRANO BOTTEGA E BISTRO 012429062

LA CANTINA DELLO ZIO TOM 3338028369

LANCIUE’ 3338755623

MERCATO CAMPAGNA AMICA 3483725487

NON SOLO PANE 0124424603

PANETTERIA “DAL CESTO DEL GRANO” 012429564

PANETTERIA PICCAT 012429168

PANETTERIA SALVALAGGIO 0124428115

PANIFICIO PICCAT 012429595

PASTICCERIA LA BAITA 0124424345

TUTTOCAPSULE RIVAROLO 0124371953

RISTORAZIONE

3K SRL 3356199965

KOMBU SUSHI 012425999

PIADELIZIA PIADINERIA 3427631337

PIZZERIA HAPPY DAYS 0124 26376

RISTORANTE AL BISTROT 0124424796

TRATTORIA MEZZA LUNA 3491284397

WEST END RESTAURANT 3662066401

FARMACIE

SERVIZIO CONSEGNA CROCE ROSSA 346.0160794

 

PRASCORSANO

ANTICHE RICETTE MARA 3488863822

ALIMENTARI DA SABRINA 3479397269

SEMPLICI BONTA’ 3401494915

ALIMENTARI BUFFO SILVIO 3478436021

FARMACIA 3486295293

 

PRATIGLIONE

ALIMENTARI 3479657441

FARMACIA 3481527519

 

SAN COLOMBANO BELMONTE

IL NEGOZIETTO ALIMENTARI 3205551454

EVELINA E SALVATORE frutta e verdura 3426244218

 

OGLIANICO

MARKET IVANA E ORNELLA 0124360806

EDICOLA LUISELLA 0124348940

 

SALASSA-SAN PONSO

CRAI 012436121

LA TORRE PANETTERIA 3394890077

MACELLERIA MERLIN 012436113

PANETTERIA DEMARTINI 01247565

TRUCANO bombole e alimenti per animali 3203479400

FARMACIA AMATO 012436281

 

RIVARA

CRAI 012431502

PANIFICIO MILANO 012431256

 

VALPERGA

CARREFOUR 0124659542

PANETTERIA CRESTO 0124617127

LATTERIA BEROLA 3472502155

ALIMENTARI ENRIETTO 3491134333

 

FAVRIA

ETHEN FRUTTA 3277165406

LATTERIA DA RENZA 3474220762

CARTOLERIA VALLOSIO 3470029914

AZ. AGRICOLA SAN GIOVANNI 3385210071

LAVASECCO FULVIA 3474435929

BIONATURALMENTE 3337451859

CRAI 0124470074

CONAD 3483950749

GASTRONOMIA I BERNARDON 3401824900

PANIFICIO BACOLLA 3483950749

PIZZERIA L’ISOLA 3311524798

 

BUSANO

ORTOFRUTTA MOLLO 3470390367

PANETTERIA VASSALLO 012448008

LA BOTTEGUCCIA 3397987501

LE PIZZE 3388492464

 

FELETTO

CRAI 0124422742

FARMACIA ANTONINI 0124490758

 

FRONT

PANETTERIA BORELLO 011.9251583

PANE E DOLCI 366.4576126

NON SOLO VERDURA 3458776941

FARMACIA DEL CASTELLO 0119251532

 

BARBANIA

MACELLERIA BOLLONE 340.5765408

LE DELIZIE DEL BORGO 331.7080887

‘D GIOR DL’ALEA 393.3977810

ALIMENTARI TARAMINO DOMENICO 011.9243636

AGRIPANETTERIA L’INGLEISA 346.0505731

FARMACIA

 

FORNO CANAVESE

SUPERMERCATO CRAI 0124 7272

ORTOLANDIA 346 099 1007

PANE-ALIMENTARI “LA MAGNOLIA” 0124 709721

PANETTERIA BASSO GRAZIELLA 0124 709040

FARMACIA SANTA MARIA 0124 7183

 

VAUDA CANAVESE

ALIMENTARI “CARLA MASSA” 0119243809

ALIMENTARI “IL CUORE DI PALAZZO GROSSO” 3478015427 Al TIRABUSUN (pane e biscotti) 011 924 3100

THAI POINT (generi alimentari 342.7330754

Commenti

Blogger: Redazione

Redazione

Leggi anche

consegna domicilio

SPESA A DOMICILIO TRA CIRIE, CIRIACESE E VALLI DI LANZO

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni di Ciriè, …

Alessandro Pugliesi ciriè

CIRIE. Coronavirus, addio o arrivederci alla Fiera dell’Annunziata?

(di Cinzia Fontana)  –  Addio o arrivederci all’edizione 2020 della fiera dell’Annunziata di Ciriè? Il …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Realizzazione: ultimateweb
© Copyright 2020 Testata La Voce del Canavese, Tutti i diritti riservati