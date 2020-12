Confindustria Canavese in prima linea nella richiesta di “investimenti”

In questo difficile periodo storico sono numerose le iniziative progettuali in discussione a livello nazionale, regionale e provinciale per la definizione di investimenti che consentano uno sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori. Non c’è dubbio che si tratta di una opportunità unica e che non si ripeterà in [...]





