Nuovo incontro tra Conbipel e sindacati, per il futuro dell’azienda e dei dipendenti.

“Abbiamo chiesto all’azienda il mantenimento degli organici in forza in sede e magazzino e di ritirare dal tavolo il taglio della Ral (Retribuzione annua lorda) per gli amministrativi per il passaggio alla nuova società – spiega Francesco Di Martino di Uiltucs Asti – nonché dell’utilizzo delle ferie e permessi congelati mediante un accordo ponte tra le parti in termini volontari rispetto alla possibilità di pagamento previsto dal credito dell’insinuazione“.

Dopo il trasferimento verranno concordati con i sindacati incontri territoriali per eventuali discussioni di merito alle loro richieste. Nell’incontro si è discusso anche dei lavoratori dei 19 negozi sospesi dalla procedura in attesa delle situazioni commerciali, che si creeranno mantenendo il personale in cassa integrazione.

Il prossimo incontro si terrà il 28 giugno a Milano, per la definizione dei punti discussi.

“Pensiamo di organizzare l’assemblea dopo questa data – conclude Di Martino – per meglio dettagliare i punti discussi e debitamente sottoscritti in modo da evitare interpretazioni. La salvaguardia occupazionale e i redditi devono prevalere nel trasferimento d’azienda come previsto dal bando“.

