Che belle le petunie che hanno la caratteristica di colorare in modo allegro e estremamente vivace i nostri balconi. Questi bellissimi fiori che chiamiamo petunie appartengono alla famiglia delle solanacee, come le patate, la loro origine le fa arrivare in Europa direttamente dal Sud America, Brasile. Ne esistono ben 40 specie diverse, tra le più conosciute e ricorrenti commercialmente: la petunia axillaris e la petunia violacea da queste si sono originate diverse petunie anche del tipo nano. Il nome petunia deriva dal portoghese “petun” che significa tabacco, per la somiglianza tra queste due piante, appartenenti alla stessa famiglia. Nell’America del sud, dove cresce spontaneamente. E’ arrivata in Europa portata dai botanici che esploravano le foreste alla ricerca di specie sconosciute. In Italia è molto diffusa ed è una delle piante più scelte per abbellire balconi, giardini, appartamenti, grazie alla sua abbondante fioritura. Sono piante poco resistenti al freddo possono essere sia perenni che annuali. In passato però, nell’Inghilterra vittoriana, i colori accesi dei fiori della petunia e la sua fioritura erano idealmente legate a uno scoppio di collera. La sua lunga fioritura è stata in passato anche associata al rancore serbato da chi dona la pianta nei confronti di chi la riceve. Questi significati negativi sono stati tuttavia scalzati dal più positivo di tutti ed ora la petunia viene proprio associata all’amore. Proprio alla sua imponente fioritura si fa in genere risalire il significato di questa pianta: la petunia è infatti il simbolo dell’amore che non può essere nascosto! Petunia è il tuo nome, fiore di grazia e di bellezza, le tue tinte son quelle dell’estate, il blu, il rosso, il giallo ed il magènta. Fiorisci ed illumini l’estate, e rallegri la calura con i tuoi colori e in un solo attimo tutto si colora di emozioni.

Favria, 22.07.2022

