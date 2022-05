Una serata dedicata all’Ucraina. E riparte così l’attività del Quincy Blue Choir. Una realtà che non si è mai fermata: anche durante la pandemia i coristi hanno continuato a vedersi on line, chattare, allenarsi, provare e… imparare! Già, perché per chi ama il canto ogni brano, ogni duetto, ogni luogo di scena come ogni combo di strumenti, è sempre nuovo. Ciò che non è nuova, invece, è la collaborazione con Emergency, una partnership anzi che si ravviva mano a mano che gli anni passano e se in precedenza la collaborazione è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.