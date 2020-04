“Con i suoi occhi”. Dedicato ad Alberto Accomo e a chi sceglie di donare gli organi

Ti rivedrò e Ti potrò riconoscere da lontano per i tuoi occhi, come gli stessi che hai lasciato per un’altra vita, nascosti in un angolo e dimenticati, e comprendere che quelli sì, Ti appartenevano. Sentire una specie di esplosione nell’intimo dell’animo, un tuffo al cuore. Già gli antichi attribuivano allo sguardo di una persona diversi significati. L’occhio, per alcuni, era simbolo di luce ed energia divina. Nella religione egizia, per esempio, era simbolo della prosperità, del potere regale e della buona salute. Nelle scritture buddhiste Buddha stesso viene definito “l’Occhio del Mondo” e la rappresentazione dei suoi occhi, di solito su una stupa, come spesso la vediamo in Nepal, intende raffigurare la mente onnisciente di un Buddha, che non a caso è, secondo la tradizione, un essere che ha raggiunto il massimo grado dell’illuminazione. Da noi nella cultura occidentale gli occhi sono spesso considerati lo specchio dell’anima, perché gli occhi riflettono in maniera immediata le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre sfumature più intime. Ed è vero quanta verità che si nasconde dietro uno sguardo. Ci sono certi sguardi che vanno oltre la superficie, e ci arrivano dritto dentro nel profondo e mi emozionano l’animo, mi assorbono in un turbine di pensieri e mi danno persino le vertigini. Sono sguardi che si sono forgiati attraversando mondi di sofferenza, di felicità, hanno attraversato durante l’umana vita il paradiso e l’inferno. Sono sguardi che racchiudono l’essenza della Tua vita e donando i tuoi occhi altri vedranno con la luce della Tua bontà. In questi tempi bui di isolamento e di paura a causa dell’emergenza Coronavirus, bardati come siamo con mascherine, guanti e protezioni varie, solo gli occhi sono in grado di esprimere ciò che veramente sentiamo, esseri umani che non hanno mai smarrito la luce della speranza e incontrando i Tuoi occhi la fiducia che andrà bene, perché deve andare bene troverà ancora maggiore vigore.

