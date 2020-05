Con i soldi del Mes il nuovo ospedale di Ivrea

“Nei 37 miliardi che il Mes ci mette a disposizione, 120 milioni sono destinati alla sanità territoriale piemontese. Questi si aggiungono ai 150 milioni che il ministro Speranza, già nel 2019, ha destinato alla nostra edilizia sanitaria. Il Consiglio Regionale, su istanza del PD, a dicembre ha votato un documento che impegna la Giunta del Piemonte ad investire sul nuovo ospedale di Ivrea. Oggi abbiamo un’occasione davvero irripetibile: sarebbe imperdonabile se ce la facessimo sfuggire”.

Lo dichiarano il consigliere regionale Alberto Avetta (PD) ed il vice Presidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni.

“La situazione nel Canavese sembrerebbe essere ora sotto controllo, sia sul fronte contagio, con dati in costante miglioramento, sia per quanto riguarda la gestione dei pazienti. Però, è necessario guardare oltre l’emergenza e non limitarsi ad affrontare al meglio i prossimi mesi. Dobbiamo pensare ad un modello sanitario nuovo e più efficace. E non ‘sprecare’ l’esperienza cui ci ha costretti il Covid-19: il potenziamento della medicina di territorio deve muoversi di pari passo con un progetto chiaro sul futuro delle nostre strutture ospedaliere: il nuovo ospedale di Ivrea deve essere pensato in funzione di una rete territoriale, che coinvolga Castellamonte e Cuorgnè”.

Secondo Alberto Avetta e Mauro Salizzoni, “per raggiungere questo obiettivo è indispensabile che Ivrea faccia sentire la sua voce: per questo crediamo indispensabile un tavolo politico specifico sulla sanità canavesana – con i sindaci, i consiglieri regionali, i parlamentari, insieme a sindacati, associazioni di categoria e mondo della sanità locale – dove confrontarsi concretamente. Dobbiamo fare fronte comune con una Regione che non può più sottrarsi alle sue responsabilità: l’assessore Icardi deve assumersi un impegno sul Canavese, coordinare i tempi e assumere decisioni. L’occasione è irripetibile, ed è in gioco il futuro della qualità della vita in Canavese”.

