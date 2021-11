“L’Anagrafe nazionale della popolazione residente è un ottimo progetto, che per funzionare davvero e svolgere un servizio utile alla cittadinanza doveva avere due caratteristiche principali: un tasso di adesione dei Comuni vicino al cento per cento e una modalità operativa per le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica, facile da usare e immediata nel rispondere”.

Così in una nota Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia, di Brusasco.