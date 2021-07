Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Comportare con non comporto!

Comporto e comportare sembrano parole simili ma non è così. Comporto significa ritardo ammesso, insomma il tempo di attesa nell’attendere la coincidenza tra un treno e l’altro o anche il periodo di malattia che permette al lavoratore di conservare il posto di lavoro. L’origine è la stessa serviva dal latino comportare, parola composta da portare con il prefisso con. All’origine era una parola unica ma poi comportare e comporto hanno preso due strade diverse nel corso dei secoli. Per gli antichi romani comportare voleva anche dire portare delle offerte agli dei. Poi all’inizio della lingua italiana da comportare divine sopportare. Insomma sopportare con resilienza perche se porti qualcosa anche la sopporti, poi la parola prende anche il senso di permettere inteso come concedere. Portare le offerte al tempio donando e accordando il sacrificio. Oggi uso il lemma comporto per indicare il tempo di tolleranza su di una tabelle di marcia. Ne ha fatta di strada questa parola di origine latina dal portare insieme per arrivare al comportare che tollera a quella del comportare che fa conseguire ….beh ma allora come mi comporto?

Favria, 7.07.2021 Giorgio Cortese

