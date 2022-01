Fu istituita sessant’anni or sono la Biblioteca civica di Settimo Torinese. Correva l’anno 1962 quando una commissione consiliare predispose il primo regolamento e lo fece approvare dalla giunta del sindaco socialista Ermanno Bonifetto. Allora Settimo contava circa ventimila abitanti, ma risultava in forte crescita demografica. L’attribuzione del titolo di città nel 1958 aveva offerto importanti stimoli per vivacizzare la vita culturale. Fu in tale contesto, dopo che la Soprintendenza bibliografica per il Piemonte ebbe inviato in dono un fondo librario del valore di un milione di lire (catalogato da due giovani volontari, Franco Bessone [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.