Come una volta.

Quando entri nella Lavanderia Come una Volta percepisci subito una fragranza buona che riporta ai panni stesi della nonna appesi ad un filo, su un balcone o su di un prato.

e particolare è un’esperienza che conquista immediatamente il cliente registrandosi nella sua memoria in modo intenso e indelebile.

Questo mi riporta all’infanzia, forse le vacanze trascorse in campagna, forse ci ricorda mattinate stanche e giochi all’aperto. Soprattutto, di quell’immagine riconosco benissimo il profumo. Quell’odore di bucato appena fatto, di panni puliti, di raggi solari, di benessere, serenità e famiglia. Questo risveglia in me il profumo di pulito quando entro nella lavanderia. Mi viene da pensare solo per un istante se si potesse portare la mente in una lavanderia a secco, vuotare le tasche, ripulire a vapore, rimetterla in sesto e tornare a prenderla la mattina dopo. Beh questo non si può, ma nella lavanderia mi osserva la mascotte l’oca Bertilla, tutta lilla e quando esci il pulito brilla.

Favria, 24.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Per ognuno di noi arriva la sua estate, è solo questione di tempo o di persone. Felice mercoledì

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti