Esposto del sindacato degli infermieri NurSind sui fondi per potenziare l’assistenza domiciliare.

“Dopo 3 mesi dalla prima richiesta alle Aziende sanitarie regionali non è stato ancora possibile sapere come siano stati spesi i soldi previsti per potenziare l’assistenza domiciliare, assunzione di infermieri di famiglia e di comunità, circa 50 milioni per il 2020 e circa 60 milioni di per 2021. Per questo siamo stati costretti a depositare un esposto alla procura della Corte dei Conti regionale affinché possa verificare come questi fondi siano stati spesi“, spiega il NurSind, secondo cui “tali fondi non sono stati spesi per le assunzioni previste a tempo indeterminato extra tetti di spesa per le finalità che la legge stabiliva e non sappiamo per quali altre spese siano stati resi disponibili“.

“Che non si possa sapere come un servizio pubblico abbia speso milioni di euro destinati a dare risposte fondamentali alle criticità evidenziate dall’emergenza è cosa folle – dice il segretario regionale, Francesco Coppolella -. Fondi che stimiamo avrebbero permesso di assumere al di fuori dei tetti di spesa assegnati, circa 1500 infermieri a tempo indeterminato sul territorio. La storiella che qualcuno vuol farci credere – aggiunge – che non vi fossero graduatorie e professionisti disponibili non era credibile prima e non lo è adesso. Siamo molto preoccupati per il prossimo autunno ed inverno – conclude – i problemi di ieri saranno i problemi di domani moltiplicati da condizioni di lavoro che peggioreranno perché non vi è stato posto alcun rimedio“.

