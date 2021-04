Com’è la scuola dei “genitori”. Nascono da incendiari e muoiono pompieri? Le reazioni del Comitato PAS

Gentile Direttore Lamattina, a titolo informativo e come parziale risposta all’articolo pubblicato sulla sua testata a firma di Adriano Pasteris (un articolo certo provocatorio, quanto impreciso nella descrizione che fa della ampia e complessa comunità genitoriale), inviamo in allegato alcuni documenti che potrebbero essere di vostro interesse. Non vi sarà certo sfuggito che Priorità Alla Scuola ha recentemente riempito le piazze di molte città italiane nella giornata del 26 marzo (notevole la partecipazione a Torino in piazza Carignano) per ribadire quei concetti che fin dall’aprile 2020 ruotano intorno ad un nucleo: la necessità di riaprire le scuole di ogni genere e grado, in quanto presidi educativi, sociali e sanitari fondamentali nella vita di tutta la comunità, non soltanto delle famiglie e degli studenti.

Come comitato locale PAS Eporedia stiamo cercando di animare il dibattito sulla scuola, coinvolgendo genitori, studenti ed insegnanti e tentando di ampliarlo a quelle istituzioni locali che dovrebbero farsi carico delle molte problematiche aperte sulla scuola e sulle famiglie. Ad oggi abbiamo avuto un buon riscontro di partecipazione nei presìdi organizzati nelle piazze e di fronte alle scuole, ma non ci basta e per questo non ci fermeremo, perché tante sono le contraddizioni aperte, mentre le classi seconde e terze delle medie e le scuole superiori resteranno ancora chiuse a tempo indeterminato, gli studenti pagando da un anno a questa parte il prezzo dell’inadempienza dei governi centrale e locali.

Per il resto, tutto tace, ed è forse qui che dovremmo maggiormente interrogarci: nelle ragioni di un dialogo interrotto fra cittadini e istituzioni.

Restando a vostra disposizione per eventuali approfondimenti, vi auguriamo buona lettura.

Cordialmente

Per PAS Eporedia

Maria Cristina Cresto

Francesca D’Angelo

Sara Monte

