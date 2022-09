Che cosa faceva Giuseppe Bosio, sindaco di Castiglione Torinese, quel soleggiato martedì del maggio 1961, accanto alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, in una sala del Palazzo Madama di Torino? Come mai l’austero «The Times» di Londra non ebbe problemi a menzionarlo, quasi che fosse un noto personaggio della politica o del bel mondo internazionale?

La vicenda merita di essere rispolverata. Perché si tratta di una bella storia, una sorta di fiaba a lieto fine, uno di quegli eventi straordinari che vedono talvolta protagonista, fra l’unanime stupore, la gente che vive lungo il corso del [...]