Coltivava marijuana nell’orto del nonno. Con questa accusa un italiano di 23 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. Gli agenti del commissariato Barriera di Milano sono intervenuti dopo una segnalazione.

Nel garage dell’abitazione del giovane è stato trovato un laboratorio per la produzione delle dosi corredato da un bilancino di precisione, un termometro per l’acidità dell’acqua, un’apparecchiatura per il sottovuoto.

