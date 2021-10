Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Di reni si parla generalmente assai poco, a torto considerati organi di secondo piano, laggiù in lavanderia, custoditi nella parete posteriore dell’addome, a ripulirci dalle scorie producendo liquidi di scolo. Il nome latino “ren, renis” potrebbe derivare, ma non v’è certezza, dal greco “reo”, scorrere. Di colore rosso bruno e a forma di fagiolo, i reni sono gli organi più vascolarizzati del corpo umano, attraversati ogni giorno da 180 litri di sangue. La missione dei reni è senz’altro idraulica, visto che da lì scorre l’urina che, dopo sofisticati processi di filtrazione e riassorbimento, consente l’eliminazione di sostanze dannose o in eccesso, anche se se pensiamo a reni mi viene da pensare da subito a quelli dei poveri vitelli i cui rognoni finiscon trifolati sulle nostre tavole. Eppure l’Antico Testamento li tiene in gran conto perché sede della coscienza morale. Dio, dice la Bibbia, «esamina i reni e il cuore». «Sei tu che hai formato i miei reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre», recita il Salmo 139. Per il Libro dei Proverbi possono addirittura sperimentare la gioia: «I miei reni esulteranno quando le tue labbra parleranno di rettitudine». Ippocrate ci ammoniva a tenerla sempre d’occhio, l’urina, e l’arte l’ha addirittura celebrata con fior di capolavori: non solo nella famosa statuetta belga del Manneken-Pis, ma anche in un capolavoro di Lorenzo Lotto, dove il getto di pipì di un Cupido insolente attraversa una ghirlanda e finisce sul ventre di Venere. Non poteva mancare un’urina mitologica, ovviamente di Zeus, che in forma di pioggia dorata cade su Danae, figlia del re di Argo: era l’unico modo per fecondarla, lei che fu rinchiusa in prigione dopo che una profezia aveva annunciato che suo figlio avrebbe causato la morte del re (il figlio poi nacque e si chiamò Perseo). La bella Danae attirò molti pittori, da Rembrandt a Tiziano, da Artemisia Gentileschi a Klimt. Da che mondo è mondo il rene è associato ai calcoli. La prima traccia della loro presenza risale a cinquemila anni fa, identificati in una mummia egizia. Il Corpus Hippocraticum propone una teoria della formazione dei calcoli renali a tutt’oggi plausibile, anche se nel famoso giuramento il medico di Cos fa promettere al medico: «non inciderò chi ha calcoli, lasciandolo fare agli specialisti di questa pratica». La litotomia, intervento cruento e a rischio d’infezione, non rientrava, insomma, nell’arte della medicina. Oggi per fortuna esiste un apparecchio che si chiama litotritore: niente bisturi, ma onde d’urto. Se il nome antico dei calcoli era “male della pietra”, a tutt’oggi i centri all’avanguardia per la loro diagnosi e cura si chiamano “Stone centers”. E si noi esseri umani se ci pensiamo bene siamo una macchina ingegnosa e minuziosamente curata in ogni particolare.

