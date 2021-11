Colpaccio di Lars Carlstrom, l’imprenditore svedese che, da qualche mese a questa parte, si è messo in testa di ristrutturare l’area Ex sito industriale Olivetti di Scarmagno per produrre tante, tantissime batterie al litio. Una gigafactory da 3,5 miliardi di euro che potrebbe dare lavoro a 4 mila persone e forse anche di più

Domenica scorsa è stato intervistato dalla nota giornalista Lucia Annunziata di Rai Tre nel corso del programma televisivo “Mezz’ora in più”.