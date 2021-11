Un passo in avanti in più per l’arrivo della metro 2 tra San Mauro e Settimo, al Pescarito, dove dovrebbe sorgere il deposito della nuova linea. Un servizio che sarebbe importantissimo per tutta la collina.

È di questi giorni, infatti, il possibile arrivo di altre risorse per la progettazione e la realizzazione di tutta la linea.