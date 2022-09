Il telefono del Sindaco Ernesto Marco squilla a vuoto, non risponde. Non vuole parlare, non ha nulla da dire (evidentemente) sulla crisi politica che sta attraversando la sua maggioranza ormai da qualche mese.

Pochi giorni fa l’ultima batosta: le dimissioni (le ennesime) da capogruppo del consigliere di maggioranza, Mario Miranda (entrato in carica solo a marzo).

È una caduta che, almeno per il momento, non accenna a fermarsi quella dell’amministrazione di Ernesto Marco.

Gli intrighi, i litigi, le divisioni, ormai sono sotto gli occhi di tutti e in paese ormai se ne parla molto, moltissimo.

Il Sindaco [...]