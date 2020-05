COLLERETTO GIACOSA. La Fondazione Its apre una nuova sede nel Bioindustry Park

La Fondazione Its Biotecnologie, nonostante il covid, apre la nuova sede a Colleretto Giacosa, alle porte di Ivrea, nel distretto del Bioindustry Park. La scuola è stata fondata, tra gli altri, dall’Universita di Torino, dall’Università del Piemonte Orientale e dal Comune di Ivrea.

Forma giovani tecnici specializzati in chimica, bioeconomia, biotecnologie e tecnologie biomedicali.

“Siamo al lavoro su soluzioni innovative per gestire l’avvio del nuovo anno formativo, a settembre, secondo le indicazioni del Ministero – dice Anna Forlenza, direttrice della Fondazione Its – la mission resta quella di assicurare una formazione d’eccellenza in linea con i fabbisogni delle aziende del settore delle Nuove Tecnologie della Vita”.

La Fondazione, sostenuta da Confindustria Canavese, ha previsto un open day della nuova sede mercoledì prossimo, alle 16, in diretta streaming via web.

Commenti