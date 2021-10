COLLERETTO GIACOSA. I Nas al Panigaccio 2.0: in tre senza green pass

COLLERETTO GIACOSA. Sabato 16 ott, nella serata, militari della capitaneria di Ivrea unitamente al Nas di Torino, hanno effettuato un controllo al locale Panigaccio 2.0 di Colleretto Giacosa. Nel locale sono state riscontrate carenze igienico sanitarie nella preparazione del cibo.

Inoltre è stata riscontrata la non conformità alle normative per la prevenzione del contagio Covid 19, tre collaboratori del titolare erano sprovvisti di green pass e di mascherina. Al fine di impedire la reiterazione delle violazioni contestate, il locale è stato sospeso per 5 giorni.

