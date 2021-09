Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Comune di Colleretto Giacosa organizza la terza edizione del Festival Giacosa da giovedì 9 settembre a domenica 12 settembre 2021. L’impegno dell’Amministrazione Comunale ha reso possibile la realizzazione dell’annuale manifestazione musicale dedicata all’illustre concittadino, il drammaturgo e librettista Giuseppe Giacosa. Quest’edizione è improntata su una proposta artistica di qualità, unita alla forte volontà di creare momenti di condivisione e leggerezza, grazie al potere salvifico della Musica.

“La Grande Arca” di Colleretto Giacosa accoglierà gli spettatori per coinvolgerli e deliziarli con suggestivi momenti musicali. Sarà possibile avvicinarsi al mondo artistico di Giuseppe Giacosa e degli illustri uomini e donne con cui ha collaborato e che sono stati sua fonte di ispirazione. I musicisti invitati al Festival Giacosa provengono da realtà prestigiose quali il Teatro Regio di Torino e il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e sono accomunati da una spiccata sensibilità interpretativa, grazie alla quale esprimeranno il loro personale legame con i temi cari al Giacosa. Si inizierà giovedì 9 settembre con una produzione inedita del pianista Enrico Perelli che, con il suo gruppo di musicisti e ballerini, darà vita al concerto-spettacolo “Il Grande Gatsby nella Grande Arca”.

Venerdì 10 settembre sarà presentata un’altra produzione ideata per il Festival dal cantante Davide Motta Frè, dal titolo “Cantare da basso”, in un percorso musicale dedicato alla figura del basso nel corso delle epoche. Sabato 11 settembre nel giardino di Casa Giacosa assisteremo alla presentazione del volume “Una famiglia straordinaria” edito da Sellerio e presentato dal suo autore Andrea Albertini, trisnipote di Giuseppe Giacosa, con l’accompagnamento musicale del duo Gilgamesh composto dalla violinista Annalisa Signora e dalla violoncellista Lorena Borsetti.

Il gran finale di domenica 12 settembre prevede il ritorno dei migliori allievi del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, accompagnati dalla Docente di canto lirico M° Stella Parenti, con il concerto “…per esser bello, il bello bisogna che sia vero…”, ispirato a un pensiero di Giuseppe Giacosa e dedicato alla più intense arie d’opera italiane. Domenica 12 settembre saranno inoltre dedicati al Poeta alcuni momenti celebrativi e rievocativi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione tramite Whatsapp o telefonata al numero 347 2507520 o con una e-mail all’indirizzo festivalgiacosa@gmail.com, indicando nome, cognome e numero di telefono di ciascun partecipante. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid e sarà richiesto a tutti i partecipanti di esibire il proprio green pass o un tampone molecolare negativo con validità di 48 ore. Il Festival Giacosa è organizzato dal Comune di Colleretto Giacosa, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con LP eventi, Associazione Notabene APS, ASAC Associazione di Storia e Arte Canavesana, Sellerio Editore, La Galleria del Libro Ivrea, Radio Spazio Ivrea, con il patrocinio della Regione Piemonte e con il contributo di Fondazione CRT. Per informazioni: Facebook: Festival Giacosa Instagram: Festival Giacosa E-mail: festivalgiacosa@gmail.com Contatti: Luigi Perona (Comunicazione) tel. 3472507520 In allegato il programma dettagliato della manifestazione.

