Precipita col parapendio in giardino casa, ferito. Ha subito diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Un parapendista è rimasto ferito a Colleretto Castelnuovo. Poco dopo il lancio dalla zona di Santa Elisabetta, nel tardo pomeriggio di ieri, l’uomo è precipitato nel giardino di un’abitazione, forse a seguito di una corrente anomala. E’ stato soccorso dal personale medico e trasportato in elicottero al Cto di Torino. Ha subito diversi traumi a causa della caduta, ma non è in pericolo di vita. Accertamenti in corso sulle cause dell’incidente.

