Stop ai campi fotovoltaici su suolo agricolo. Lo chiede Coldiretti Torino, con una petizione, ai 312 sindaci dei Comuni della Città Metropolitana. Hanno già aderito i sindaci di Pinerolo, Leinì, San Benigno Canavese, Maglione e Usseglio.

“La nostra richiesta – spiega il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – parte dalla nuova ondata di richieste per la realizzazione di campi fotovoltaici a terra, in particolare nel Canavese. Multinazionali e fondi di investimento individuano aree coltivate e cercano di acquisirne il titolo per edificare i campi fotovoltaici sottraendo terreno alle coltivazioni”.

L’iniziativa di Coldiretti, che parte dall’esigenza di non perdere altro suolo agricolo, si accompagna alla richiesta di aumentare la quota di fotovoltaico sulle coperture dei fabbricati agricoli, “velocizzando le procedure e senza vietare alle aziende agricole di trarre dall’energia fotovoltaica la giusta remunerazione per gli investimenti effettuati”.

