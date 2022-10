Riaprirà venerdì 11 novembre lo stabilimento della Coca-Cola HBC Italia di Gaglianico (Biella), che era stato chiuso all’inizio del 2014.

Lo annuncia l’azienda. L’inaugurazione con lo slogan “Ri-Diamo forma al Futuro (R-Shape our future)”. Il nuovi impianto arriverà a trasformare fino a 30mila tonnellate di Pet all’anno in nuove bottiglie in 100% Pet riciclato (rPET), destinate all’imbottigliamento delle bevande dell’azienda.

L’investimento è stato di oltre 30 milioni di euro.

