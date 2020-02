COASSOLO. Un carnevale coi fiocchi!

Sabato 22 febbraio come di consueto si sono svolti nell’oratorio di San Pietro di Coassolo i festeggiamenti di carnevale. Il pomeriggio iniziato con i giochi per bimbi organizzati dagli animatori dell’oratorio è culminato con la tanto attesa battaglia di coriandoli per le vie del paese. Dopo [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti