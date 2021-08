Un bambino di sette anni è rimasto ferito in modo serio, nella mattinata di lunedì 30 agosto, in frazione San Pietro, a Coassolo, nel cuore delle Valli di Lanzo, dopo essere stato trascinato da un asino.

Il piccolo si trovava nella sua abitazione in compagnia dei genitori, in un cascinale alle porte del paese. Per cause in fase di ricostruzione, il bimbo è rimasto agganciato all’asino mentre quest’ultimo era in procinto [...]