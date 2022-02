COASSOLO TORINESE. Ci sono voluti quasi cinque anni di indagini per la morte di Aldo Ubaudi, il bimbo di 6 anni travolto da un’auto uscita di strada alla prova speciale al 32º Rally Città di Torino.

Venerdì il giudice di Ivrea Fabio Rabagliati ha rinviato a giudizio dieci persone (solo uno ha scelto la via del patteggiamento, ndr) ritenuti responsabili per quella disgrazia accaduta il 27 maggio 2017 a Coassolo. Al processo che si aprirà il 25 novembre, tutti si dovranno difendere dall’accusa di omicidio colposo in concorso.

L’unico ad [...]



