CNA di Cuorgné (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) lascia la sua vecchia sede di via Michelangelo per spostarsi in via Galileo Galilei 19.

Il simbolico nastro verrà tagliato nei nuovi uffici mercoledì 8 giugno alle ore 18; tra i presenti alla cerimonia Nicola Ziano, Presidente della Sede Territoriale del CNA di Cuorgné e Ivrea, Nicolò Gagliardo, Responsabile della Sede di Ivrea e di Cuorgné, e Nicola Scarlatelli e Filippo Provenzano, rispettivamente Presidente e Segretario del CNA di Torino.