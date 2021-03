Close the Gap – riduciamo le differenze. Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso

Nei giorni scorsi Coop e Nova Coop hanno lanciato la propria campagna “Close the Gap – riduciamo le differenze” per promuovere la parità di genere femminile e combattere le disparità aderendo come primo impegno concreto, in occasione della data simbolica dell’8 marzo, alla petizione “Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso” per tagliare l’Iva sugli assorbenti promossa sulla piattaforma Change.org dall’associazione “Onde Rosa”.

L’iniziativa, che si appresta a superare le 500 mila firme raccolte, mira a ridurre la tassazione degli assorbenti femminili, che subiscono un’Iva del 22%, al pari di articoli di abbigliamento, sigarette, vino, che non sono considerati di prima necessità. La scelta di tassare come bene di lusso un assorbente è un errore di valutazione e un messaggio sbagliato che è stato riconosciuto anche dalla normativa europea con l’autorizzazione agli Stati membri ad applicare un’iva agevolata. Paesi come Francia, Inghilterra, Belgio e Olanda hanno già ridotto l’aliquota, l’Irlanda l’ha abolita e la Scozia, per prima, fornirà gratuitamente gli assorbenti alle sue cittadine. L’Italia, nella legge di bilancio 2020, ha applicato il taglio dell’imposta al 5% solo agli assorbenti compostabili e lavabili, quelli della linea Coop “Vivi Verde”, che costituiscono una nicchia di mercato.

Dal 6 al 13 marzo, in tutti i 64 punti vendita Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia saranno presenti materiali di comunicazione della campagna Stop Tampon Tax per invitare chi lo volesse ad aggiungere la sua firma alla petizione sul sito https://l.ead.me/cooptampontax, allo stesso tempo proseguirà anche l’attivismo digitale con comunicazioni mirate di Nova Coop ai propri Soci e clienti attraverso newsletter, gruppi Facebook e Whattsapp.

Nello stesso periodo tutti gli assorbenti a scaffale nei punti vendita Nova Coop saranno venduti con l’aliquota ridotta dell’Iva dal 22 al 4%, ovvero il traguardo a cui tende la petizione. Mentre gli assorbenti della linea “Vivi Verde Coop”, già con aliquota ridotta perché compostabili, saranno “vestiti” in confezioni ad hoc che invitano a firmare la petizione.

Questa azione, benchè limitata, agisce su un segmento di mercato molto presidiato dalla grande distribuzione dove si concentra la gran parte delle vendite di assorbenti femminili; sono infatti in un anno circa 3,9 miliardi gli assorbenti venduti di cui 270 milioni in Coop. In termini di fatturato ciò si traduce in 400 milioni di euro di cui 72 sono Iva.

Il commento del presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive:

<<L’iniziativa a sostegno della riduzione dell’iva sui prodotti di igiene e cura femminile è solo il primo atto della campagna di impegni Close The Gap con cui Coop punta ad affrontare gli elementi strutturali che generano disuguaglianze di genere e che stanno venendo alla luce anche in questa pandemia. Sono le donne infatti ad aver sofferto i danni economici maggiori in termini di perdita di posti di lavoro e sono sempre loro, come troppo spesso ci ricorda la cronaca, a divenire vittima di episodi di violenza domestica, che crescono con il prolungarsi del confinamento forzato. Nova Coop ha scelto di intraprendere un impegno volontario anche su questa questione nella convinzione di offrire un contributo tangibile nella lotta a tutti i gender gap, com’è nei valori del sistema delle cooperative dei consumatori, a partire dallo sportello antiviolenza attivo online e presso l’Ipercoop di Torino, in collaborazione con l’associazione EMMA Onlus>>

