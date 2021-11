Le centraline settimesi segnalano livelli eccessivi di inquinamento dell’aria. Stiamo un po’ meglio di Torino, che è fuori limite di legge da tempo, ma anche da noi l’aria non è salubre. In pratica, fatti salvi i periodi di pioggia, negli altri giorni andiamo fuori.

Le due recenti conferenze mondiali, il G20 e la Cop26, al di là dei nomi suggestivi e dei tanti paroloni, hanno partorito il classico topolino: ci metteremo in riga sì, ma non prima del 2070, quando molti di noi saranno a guardare le margherite dal basso e gli altri, se hanno fortuna, respireranno aria un po’ migliore. Sempre che ci arriviamo al 2070, perché secondo alcuni scienziati, se non fermiamo la macchina a breve, o forse subito, si va tutti dal culo.

I provvedimenti, primo fra tutti il blocco parziale o totale delle auto, potrebbero non bastare, così come l’auto elettrica (su cui più d’uno comincia a esprimere dubbi) potrebbe non essere la soluzione. Poi ci toccherà abbassare la temperatura delle case, e ci va di culo che non fa ancora tanto freddo.

Però, se ogni giorno creato che il padreterno manda sulla terra superiamo i limiti di degrado dell’aria, con conseguente grave danno alla salute, significa che qualcosa non va. I motori non sono più quelli di una volta, le caldaie non sono più quelle di una volta, le fonderie se ne sono andate in Cina insieme al lavoro, e bisogna vedere se è un bene, eppure l’aria fa schifo, l’acqua è inquinata, il cibo insano e le stagioni non sono più quelle di ieri.

Forse è il cambiamento climatico globale che sfoga la sua rabbia sulla Padania. Siamo bravi a parlare e cattivi nel fare, oppure boh. A guardare cosa fanno gli altri, ci sarebbe da imparare: mezza Europa ha vinto la battaglia del trasporto pubblico, in Olanda girano tutti in bici, città come Parigi, Francoforte, Londra (vi ricordate il “fumo di Londra”?, ne avevano fatto addirittura un colore), ce l’hanno fatta grazie a treni, metrò e bus elettrici.

Noi, diciamoci la verità, se non fosse per i sacrosanti vincoli imposti dall’Europa, il rimedio l’avremmo trovato in quell’altro modo: alzare i limiti delle centraline, così che non segnalino niente. L’avevamo già fatto per l’atrazina nei terreni e per i vermicidi sulle pesche. Perché non farlo per l’aria che respiriamo?

