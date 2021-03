Clare Hollingworth

Clare Hollingworth, poche persone hanno avuto una vita così avventurosa e straordinaria come questa donna, forse la più importante e brava reporter di guerra inglese. È soprattutto ricordata per essere stata la prima giornalista a dare la notizia che i nazisti avevano invaso la Polonia alla fine di agosto del 1939. Inviata dal Daily Telegraph in Polonia come corrispondente, il 28 agosto 1939 passò avventurosamente il confine tedesco e segnalò alla scettica redazione un cospicuo movimento di truppe. Il 1° settembre scoppiava la Seconda guerra mondiale e fu Clare Hollingworth a darne l’annuncio al quotidiano inglese e al mondo, dopo aver visto volare gli aerei nazisti.

Questa sera ore 21,00 sulle pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo, monologo di Clare Hollingworth – attrice Sara Castagna – brano musicale “Schindler’s list” eseguito da Federica Castiello – luogo di ripresa: studio privato – Favria.

Favria, 6.03.2021 Giorgio Cortese

Non c’è miglior augurio di quello che mostra un rispetto quotidiano, verso una donna che semplicemente vive per realizzare i suoi sogni.

