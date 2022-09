Il Lotto premia il Piemonte, con vincite complessive per oltre 158mila euro. In provincia di Torino, a Mazzè, ne sono state centrate due: come riporta Agipronews, la più alta, da 129.500 euro, grazie ai numeri 2-8-60-61, e la seconda da 29.250 euro con i numeri 2-8-61. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 776,1 milioni dall’inizio dell’anno.