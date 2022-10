E’ stato ripreso e arrestato dalla Polizia l’uomo che ieri è riuscito a evadere dal Tribunale di Torino passando da una finestra di un bagno nel quale aveva chiesto il permesso di andare.

L’uomo, straniero, a quanto si apprende, doveva essere processato per direttissima. Le ricerche hanno avuto esito positivo nel cuore della notte vicino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe parla di “clamorosa evasione” , di una “grave vicenda” che” porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria di Torino, da mesi sul piede di guerra proprio per la significativa carenza di organico che costringe a turni di servizio massacranti”, afferma il segretario regionale Vicente Santilli.

Santilli sottolinea che “il SAPPe, in prima linea a tutela e salvaguardia dei Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, “è una evasione frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto di Torino”.

Commenti