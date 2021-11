CHIVASSO. La mancanza di un cinema in città sta facendo agitare un po’ tutti. Molte generazioni di chivassesi hanno potuto godere della presenza di ben 3 sale cinematografiche, con una conseguente programmazione di più ampio respiro.

Oggi non è più così. I giovani di Chivasso, ma anche di tutti i comuni limitrofi che gravitano intorno alla città dei nocciolini, non hanno la possibilità di andare al cinema. O meglio, per poterlo fare, sono costretti a spostarsi, nella maggior parte dei casi, verso Torino. Il che non sarebbe neanche male, non fosse che l’ultimo treno [...]