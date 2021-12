TORRAZZA PIEMONTE. Il prossimo 19 dicembre anche i consiglieri comunali di Torrazza saranno chiamati a votare per il rinnovo del consiglio metropolitano. Dopo la riforma Delrio del 2014, e la trasformazione della Provincia in Città Metropolitana, non pochi amministratori locali hanno lamentato la mancanza di fondi per il nuovo ente, chiamato comunque a gestire importanti settori, come la viabilità e le discariche.

Soprattutto in questi ultimi due ambiti Comune e Città Metropolitana si sono dovuti confrontare negli ultimi anni. Questa elezione di secondo livello sarà dunque un’opportunità per scegliere coloro che dovranno portare avanti le [...]