Cissè la maraja!

Alzi la mano chi non ha mai sentito o detto questa frase. In piemontese, spesso e volentieri si dice cissé la maràja, vale a dire stuzzicare il gruppo, la marmaglia o una persona particolarmente debole su un determinato argomento. Partendo da lontano, c’è chi sostiene che il verbo cissé, provenga da una base onomatopeica originata dal verso che serve, o serviva, per incitare al movimento un animale da allevamento. Per citare un documento storico di Zalli, risalente al 1815: “voci contadinesche con le quali i bifolchi sollecitano i buoi e le vacche a camminare”. Del resto, sappiamo che l’espressione latina cis indica al di qua di un certo luogo. Cissè vuole dire aizzare e acissè pungolare e la cissa e cissada, pungolo per arrivare alla cissura, aizzamento. Adesso lasciamo perdere l’originario utilizzo animale e veniamo agli utilizzi attuali, specie tra persone. L’atteggiamento di cissé avviene non solo in fase di festeggiamento per dare una svolta di entusiasmo alla serata, ma spesso succede che un gesto, una provocazione o una parola di troppo, sia la goccia che fa traboccare il vaso e scaturisca così un malaugurato litigio. Tutto perché qualcuno è stato punto nel vivo. La vulnerabilità fa sì che questo verbo abbia una sua importanza anche tra i bambini. Quelli un po’ turbolenti, non perdono occasione per farsi provocare da altri e mostrare la loro convinta esperienza nel fare qualcosa e da piccoli i genitori quante volte. Io stesso, da piccolo quante volte i genitori mi hanno detto prima di uscire di casa: bèica ed nen fete cissé! vedi di non farti incitare! Beh per evitare le provocazioni cerchiamo sempre di sorridere rimanendo sempre calmi e composti in ogni circostanza.

Favria, 21.06.2021 Giorgio Cortese

