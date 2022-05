CIRIE’. “Dal 28 febbraio ad oggi il Consiglio non si è mai riunito e stasera andiamo a discutere mozioni obsolete. Sono passati due mesi senza riunirci e stasera siamo chiamati a ratificare un provvedimento d’urgenza. Otto settimane senza festività di mezzo, sono davvero troppe!”.

A lanciare il tema in consiglio è stata la consigliera Pd Marta Vittone, ma le è subito andato dietro anche il consigliere Mattia Palermo: “Io sono stato eletto per rappresentare i cittadini, non la giunta. Non siamo qui per la giunta e solo per ratificare i loro [...]



