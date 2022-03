L’isola pedonale piace. E non solo ai 650 firmatari della petizione depositata due settimane fa in Comune. Basta fermarsi a parlare con le persone per strada per capire l’aria che tira.

Rita e Bruno hanno 76 e 84 anni: “Per noi, l’isola pedonale è una gran bella cosa. Abitiamo qui in centro, non abbiamo più impegni di lavoro o figli da dover seguire. Vivere la città con tempi più a misura d’uomo è una gran bella cosa”.