CIRIE’. Avrebbero voluto un po’ di considerazione i cittadini che lunedì scorso, 28 febbraio, hanno presentato in Comune le oltre 600 firme raccolte per chiedere via Vittorio pedonale.

Cinzia Dory Somma, una dei tre primi firmatari della proposta di delibera presentata, dice: “Ci saremmo aspettati un riscontro da parte dell’amministrazione che non è arrivato in nessun senso”.

Ma a riportare un po’ di tranquillità ci pensa un altro dei tre firmatari, Sergio Bertoli.