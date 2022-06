CIRIE’. Terminato un altro lotto di Via Vittorio Emanuele.

I lavori di riqualificazione del terzo lotto di via Vittorio Emanuele stanno procedendo da cronoprogramma, un fatto che fa ben sperare sulla chiusura totale dei cantieri per l’autunno.

In questi giorni, dopo le necessarie finiture e sigillature, è stato riaperto ai pedoni il tratto tra via Cavour e via San Sudario, dove è stata posata la nuova pavimentazione in lastre di pietra, analoga a quella già utilizzata nel primo e secondo lotto.

Un intervento non solo estetico, ma anche di sostanza.

Nelle settimane [...]