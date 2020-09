CIRIÈ. Via Vittorio, conclusa la prima parte della bonifica da amianto

CIRIÈ. Si è conclusa la prima parte della bonifica d’amianto in via Vittorio Emanuele, nel tratto tra via Cavour e via Fiera, che rientra nei lavori di riqualificazione del centro storico della Città dei D’Oria.

Martedì 15 settembre i tecnici [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti