CIRIÈ. Via Vittorio chiusa fino a fine ottobre, ora la bonifica dall’amianto

CIRIÈ. Ripartono nei primi giorni di agosto i lavori di riqualificazione di via Vittorio, nel tratto dall’incrocio con via Cavour fino a via Sismonda. «Verrà sbancata l’intera strada, quindi l’intero tratto sarà chiuso al traffico – spiega l’assessore al Commercio, Alessandro Pugliesi -. [...]



