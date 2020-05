CIRIÈ. “Via Vittorio, basta con gli spot! Al commercio serve concretezza”

CIRIÈ. Cita Giorgio Almirante, il leader del Movimento Sociale Italiano, il consigliere di Ciriè del Centrodestra-Insieme per la città, Davide D’Agostino. Lo cita per commentare la decisione dell’Amministrazione comunale di chiudere al traffico via Vittorio Emanuele nelle due domeniche del 24 e 31 maggio. «Quando vedi la tua verità fiorire sulle labbra del tuo nemico, devi gioire, perché questo è il segno della vittoria».

La verità di D’Agostino, quanto richiesto a gran voce da secoli dal consigliere di minoranza ciriacese, è proprio quella che fiorisce sulle labbra dell’Amministrazione che ha deciso di procedere con una pedonalizzazione soft domenicale della vie centrale di Ciriè, come richiesto dai negozianti, abbattendo la Tosap e dando la possibilità di allargare i dehors. «Sono felice, anche se inizialmente si erano opposti al mio ordine del giorno che spingeva proprio in questa direzione – commenta D’Agostino -. Sarà il segno dei tempi, sarà la situazione di emergenza, ma fa piacere sapere di averla vista lunga».

Il problema, semmai, è sapere che la chiusura della via non è stata pubblicizzata molto e riguarda (per il momento) solo due domeniche, delle quali una è appena passata. «Pensare che la critica mossa quando chiedevo la pedonalizzazione domenicale era la mancanza di iniziative, come se l’idea di una via Vittorio come semplice luogo di ritrovo per le famiglie non fosse abbastanza per promuovere il nostro centro storico sotto una veste differente da quella conosciuta fino ad oggi. I fatti, in questi tempi di carestia, dimostrano che non servono per forza gli eventi». Finora, secondo l’esponente del Centrodestra, l’Amministrazione e i commercianti hanno perso tempo. «Chissà cosa sarebbe successo se fossimo partiti prima a pensare ai dehors estesi e alle domeniche a piedi. Mi chiedo a che punto saremmo oggi se non avessimo fermato il confronto».

Certamente due chiusure domenicali non possono bastare per rilanciare un commercio in questa grande fase di crisi. «E tantomeno a far conoscere il nostro centro storico ad una popolazione più ampia di quella che è la solita clientela, soprattutto in questo periodo in cui internet l’ha fatto da padrona ed è necessario un vero e proprio cambio di paradigma – aggiunge D’Agostino -. Certo è interessante vedere che le prime soluzioni che si sperimentano sono quelle che ipotizzavamo noi del centrodestra, ma è chiaro che c’è molto da fare e il ruolo dell’Amministrazione sarebbe cruciale». Il consigliere tira poi una stoccata al sindaco Loredana Devietti e alla sua giunta. «Purtroppo ancora una volta la giunta Devietti preferisce un’amministrazione modello “take away”, ordina e porta via: scegli la tua ordinanza e in 24 ore il sindaco te la pubblica. Insomma, arriva la richiesta e Devietti si prodiga con tutte le energie per accontentare questi o quelli. Prima non fa le sanificazioni chiedendo il parere all’Arpa e poi parte con le sanificazioni con Sia, prima attende per le mascherine per trovare un distributore della zona che ne produca di certificate e poi da un giorno all’altro dà una brusca accelerata per dare una mascherina a famiglia, mentre la Regione Piemonte ancora ha da distribuire le sue. Ora, dulcis in fundo, i commercianti in fase di rilancio chiedono il giovedì per la domenica la chiusura del centro storico e l’Amministrazione gli va subito incontro. Ottimo, va benissimo, ma ciò che manca a questa Amministrazione è la capacità di immaginare un futuro che prescinda dai desiderata del suo elettorato di riferimento. Bisogna mettersi davvero a disposizione dei commercianti ma lavorando insieme, non vivendo alla giornata, programmando davvero il futuro del centro storico».

A D’Agostino sembra peraltro che qualcosa si stia muovendo verso un’idea simil-pedonale. «Ad esempio la scelta di lasciare i parcheggi gratuiti in via Vittorio sembra proprio guardare ad una prospettiva più lunga di dare spazio ai dehors, ed è un bene, ma è chiaro che di fronte alle nuove sfide bisogna porsi in maniera differente – conclude il consigliere -. Ci sarebbe da pensare ad esempio a lasciare visibili le vetrine dei negozi anche se rimangono chiusi la domenica, per far conoscere le nostre attività. Niente da fare, il tanto atteso rinascimento di Ciriè arriva con le nostre proposte. Basta con gli spot, al commercio serve concretezza”

Commenti