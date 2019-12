CIRIÈ. Via delle Spine, Casa di Nazareth porta il Comune in Tribunale

Riaprirà i battenti domenica 5 gennaio HopLand, il “parco divertimenti” per bambini di via Delle Spine gestito dalla cooperativa sociale Casa di Nazareth. Il 3 ottobre la polizia municipale di Ciriè aveva disposto la sospensione della struttura per alcune irregolarità legate alle normative di sicurezza. [...]



