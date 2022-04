CIRIE’. Atti vandalici in pieno centro città. Ad essere prese di mira sono state le immagini poste a copertura delle reti di cantiere nella centralissima via Vittorio Emanuele.

A darne notizia, venerdì scorso, è stato il sindaco Loredana Devietti: “Io e gli assessori di Ciriè vogliamo “ringraziare” i “gentili” autori del “bel”gesto di cui sono state oggetto questa notte le coperture che avevamo realizzato con le immagini della città per abbellire la zona di cantiere in Via Vittorio Emanuele. Non abbiamo neanche avuto il tempo di installarle che dopo pochi giorni questo è il risultato… Come amministratori ma anche come cittadini ogni tanto coglie un po’ di rabbia e scoramento e viene da chiedersi qual è il gusto che certe persone hanno di distruggere ciò che si fa per migliorare il luogo in cui tutti-anche loro-viviamo”.

E subito sono scattate le indagini per cercare di individuare i responsabili del gesto.

“Sabato sera la Polizia Locale di Ciriè ha individuato quello che potrebbe essere il responsabile degli atti di vandalismo provocati al cantiere di Via Vittorio Emanuele – dichiara il sindaco Devietti -. Adesso procederanno ad ulteriori accertamenti ma intanto voglio ringraziare sentitamente i nostri agenti per l’ottimo e tempestivo lavoro svolto”.

