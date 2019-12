CIRIÈ-VALLI. Dal Governo 50 milioni per la sicurezza della To-Ceres

“Il governo ha stanziato ulteriori risorse per il trasporto pubblico del Piemonte. La conferenza Stato – Regioni ha infatti approvato un finanziamento di 47,5 milioni euro per la messa in sicurezza della ferrovia Torino-Ceres”. È quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti