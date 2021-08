Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Un’estate di cantieri per Ciriè, alcuni già in via di completamento mentre altri in partenza.

È il caso del Smat – il cui investimento è di circa 2 milioni di euro – per la creazione del secondo lotto fognario e della nuova rete di acquedotto che interesserà via Stura, all’incrocio con via Donit, fino a Località Triveri.