CIRIÈ. Dotare l’ospedale di Ciriè di attrezzature necessarie a supportare il grande lavoro dei medici e del personale sanitario per l’assistenza e la cura dei pazienti allettati e intrasportabili è l’importante obiettivo della raccolta fondi attivata in questi giorni dal Lions Club Ciriè D’Oria.

Con la recente pandemia, si spera in via di risoluzione, sono venute alla luce diverse criticità che riguardano le attrezzature necessarie a questi degenti particolarmente vulnerabili per patologie o per emergenze e il covid è stata una di queste.